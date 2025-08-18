Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı doğrultusunda ve ‘Şehir Estetiği, Reklam ve Tabela Yönetmeliği’ çerçevesinde başlatılan görüntü kirliliğine neden olantabelaları, ayaklı reklam tabelalarını (totemleri)ve reklam materyallerini kaldırma uygulamasına Meram Belediyesinden tam destek geldi.KONYA (İGFA) - Şehir estetiğini koruma ve görüntü kirliliğini önleme amacıyla özellikle konut alanları ve belirli ticaret bölgelerinde direkli reklam panolarına kısıtlamalar getiren bu karar çerçevesinde Meram Belediyesi, bünyesinde bulunan tüm tesislerde ve iştiraklerinde yer alan totemleri tek tek sökmeye başladı.

Meram Belediyesinin bu uygulaması sokak ve cadde görünümünde düzeni sağlamak, kentin tarihi ve kültürel dokusunu öne çıkarma amacı taşıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, uygulamanın şehir estetiği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Şehirler sadece binalardan ibaret değildir; ruhu, kimliği, geçmişi ve geleceği vardır. Gelişen ve büyüyen şehirlerde en büyük risklerden biri, kontrolsüz reklam ve tanıtım materyallerinin kentin dokusunu bozmasıdır. Büyükşehir Belediye Meclisimizin aldığı bu karar, sadece estetik açıdan değil, kültürel ve tarihi mirasımızı koruma açısından da çok değerli. Biz de Meram Belediyesi olarak bu kararı desteklemek amacıyla kendi tesislerimizdeki tüm totemleri kaldırmaya başladık" diye konuştu.

Bir şehrin güzelliğinin detaylarda saklı olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, “Düzenli, temiz ve görsel uyum içerisinde olan cadde ve sokaklar, hemşehrilerimize huzur verir, şehre gelen misafirlerde de olumlu bir izlenim bırakır. Bu nedenle şehir estetiğini bozan unsurlara karşı duyarlı olmalı ve hep birlikte şehrimize sahip çıkmalıyız. Bu uygulama, tabela ve totemlerin düzeniyle görüntü kirliliğinin önlenmesi, tarihi ve kültürel dokunun öne çıkması, trafik güvenliğine katkı gibi yararlarda sağlıyor. Biz tüm bu kaygıları görevimizin bir parçası olarak gördüğümüz için böyle bir karar aldık. Konya, bizim ortak sorumluluğumuzdur. Ve bu kararı uygulamayı da şehrimizi daha güzel, daha düzenli ve yaşanabilir kılacak bir fırsat olarak görüyor, gereğini yerine getiriyoruz.” dedi.