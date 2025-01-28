Konya'da Meram Belediyesi, mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarını çalışmaları için fırsata dönüştürdü.KONYA (İGFA) - Konya'da modern, konforlu ve sorunsuz bir Meram için çalışmalarını dört mevsim aralıksız sürdüren Meram Belediyesi, bu kış sıcak giden havaları fırsata çevirdi.

Çalışmalarına hiç ara vermeden devam eden Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol, asfaltlama, altyapı, kaldırım, tretuvar, parke, bordür ve yama gibi çalışmalarına ilçenin farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak devam ediyor.

Kesintisiz, sürdürülebilir, konforlu ve güvenli bir ulaşım için kesintisiz çalışan Meram Belediyesi ekipleri çalışmalarında kış şartlarına uygun teknikler de kullanıyor.

Ekipler, yol genişletme, asfaltlama, kaldırım düzenleme ve altyapı güçlendirme çalışmalarının yanı sıra mevcut yolları onararak yol güvenliğini de artırıyor. İlçeye modern bir ulaşım ağı ve güçlü altyapı kazandırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Meram Belediyesinin hizmetleri vatandaşlar tarafından da takdir topluyor.

eram'ı daha modern bir ilçe haline getirmek ve vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını dört mevsim aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, uygun seyreden hava koşullarını Meram için fırsata çevirdiklerini belirtti. Sıcak havaların planladıkları çalışmaları öne çektiğine dikkat çeken Başkan Kavuş, belediyemizin kış aylarında dahi tüm hızıyla devam eden çalışmalarının hizmet takvimini erkene çekerek ilçeyi hedeflerine çok daha erken ulaştıracaklarını söyledi.