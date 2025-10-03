Konya'da Karatay Belediyesi, asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Karatay’ın daha modern bir görünüme kavuşması için ekipler ilçenin farklı yerlerinde çalışmalarını titizlikle yürütüyor.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Fevzi Çakmak Mahallesi Kılınçbey Sokak’ta 700 metrelik alanda sıcak asfalt serim çalışmaları başladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek hizmetlere özen gösterdiklerini kaydetti.

Karatay’ın dört bir yanında altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini belirten Hasan Kılca, ekiplerin ilçe genelinde eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Kılca, “Fen İşleri Müdürlüğümüz koordine bir şekilde ilçemizde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz sanayi bölgesinde sıcak asfalt serimine başladı. Çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Amacımız; Karatay’ın her mahallesinde ulaşım kalitesini yükseltmek ve vatandaşlarımızın yol güvenliğine katkı sağlamaktır. Yenilenen yolumuzun Karatay’ımıza ve Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.