Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yapım çalışmaları tamamlanan Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yerinde inceledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Köprübaşı Mahallesi’nde bulunan Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi’ni inceledi. Karatay Belediyesi tarafından engelli vatandaşların eğitim ve sosyal hayatlarına dokunmak amacıyla yapılan Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi; Türkiye’nin en büyük, Konya’nın ise ilk Engelsiz Yaşam Merkezi olma özelliğini taşıyor.

KARATAY’IMIZI ÖZEL TESİSLERLE DONATIYORUZ

Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden birini Karatay’a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Karatay’ımızı özel ve yeni tesislerle donatmaya devam ediyoruz. Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi’ni Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile birlikte inceledik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla imzaladığımız protokol kapsamında ilçemize kazandırdığımız tesisimizde; engelli bireylerimiz hem eğitimlerini alacaklar hem de engelli kardeşlerimizin aileleri kendilerine çok daha fazla vakit ayırabilecekler. Bu tesisimizi en kıymetlilerimiz, en değerlilerimiz için yaptık. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile birlikte çok güzel bir eğitim ve rehabilitasyon modelini bu tesisimizde uygulayacağız. Hep söylediğimiz gibi birbirimizi daima sever hatırlar ve gözetirsek tüm engelleri aşarız. Bizler de Karatay Belediyesi olarak engelsiz bir Karatay için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.