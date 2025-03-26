Konya'da Karatay Belediyespor Kulübü sporcusu Burak Demirci, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etme gururunu yaşayacak.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyespor Kulübü, başarılı sporcularıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak kulübün yetenekli sporcusu Burak Demirci, gösterdiği üstün performansla Milli Takım kadrosuna dahil oldu. Demirci, 1-3 Nisan 2025 tarihleri arasında İtalya’nın Riccione kentinde düzenlenecek olan 4. Aerocup yarışmasında ülkemizi temsil edecek.

Aerocup, uluslararası düzeyde düzenlenen ve birçok ülkeden sporcunun katıldığı prestijli bir yarışma. Burak Demirci, bu önemli organizasyonda Türk bayrağını dalgalandırarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Burak Demirci’nin Milli Takıma seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Burak Demirci kardeşimizin Milli Takıma seçilmesi, hem kulübümüz hem de şehrimiz için büyük bir gurur kaynağı. Kendisini yürekten tebrik ediyor, İtalya’daki yarışmada başarılar diliyorum. Karatay Belediyesi olarak, gençlerimizin spor alanındaki başarılarına her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Burak’ın, Ay-Yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum.”