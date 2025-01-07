Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Konya Emniyet Müdürlüğü'ne 1. Sınıf Emniyet Müdürü Maksut Yüksek atandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğ'üne Maksut Yüksek atandı.

Hatırlanacağı gibi Yüksek, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

MAKSUT YÜKSEK KİMDİR?

1 Ağustos 1972 yılında Elazığ ili Sivrice ilçesinde doğmuştur. 1994 yılında Polis Akademisinden mezun olup İstihbarat Daire Başkanlığında Komiser Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Sırası ile değişik rütbelerde İstihbarat Daire Başkanlığı, Bingöl ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürlükleri, Eskişehir POMEM, Eskişehir Valiliği Özel Kalem Müdür V. ve Personel Daire Başkanlığında Özlük İşlemleri Şube Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

24.11.2016-28.05.2018 tarihleri arasında İkmal ve Bakım Daire Başkanlığında Daire Başkanı, 28.05.2018-31.03.2021 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişliği, 31.03.2021 03.08.2023 tarihleri arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

02.08.2023 tarihli 501187 sayılı Bakanlık Makam Onay’ı ile Güvenlik Daire Başkanı olarak atanan Yüksek, 7 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı onayıyla Konya Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştı.

Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİ) Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans, İstinye Üniversitesinde İşletme Havacılık Güvenliği alanında Yüksek Lisans olmak üzere mesleki alanda çok sayıda eğitim uzmanlığı bulunan Yüksek, evli ve 2 çocuk babasıdır.