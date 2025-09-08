Konya Büyükşehir Belediyesi, 2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nda da öğrencileri yalnız bırakmıyor.KONYA (İGFA) - 31 ilçede ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim desteği bu yıl da devam ediyor. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okulların açılmasıyla birlikte başvuruların başladığını duyurdu.Her Ay 2.000 TL Destek

Başkan Altay, ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinden şartları karşılayanlara 8 ay boyunca aylık 2.000 TL eğitim desteği verileceğini açıkladı. Ayrıca, LGS’de binde birlik dilime giren öğrencilere 12 ay boyunca aynı miktarda destek sağlanacak.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANANLARA EK DESTEK

Üniversiteye hazırlık sürecindeki 12. sınıf öğrencileri de unutulmadı. Başvuran tüm öğrenciler, Kasım ve Şubat aylarında 3’er bin TL olmak üzere toplamda 6.000 TL eğitim desteği alacak.

Başkan Altay, “Eğitim her zaman en öncelikli konularımızdan biri. Öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İlkokuldan lise son sınıfa kadar verilecek 31 ilçede uygulanacak eğitim desteğine başvuracak öğrenciler, 8 Eylül-24 Ekim 2025 tarihleri arasında www.konya.bel.tr adresinden “Eğitim Yardımları” başlığından başvurularını yapabilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 8 Eylül–24 Ekim 2025 tarihleri arasındaKonya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinden “Eğitim Yardımları” başlığı altında başvuru yapabilecek. Ödemelerle ilgili bilgilendirmeler SMS veAile ve Toplum Instagram hesabı üzerinden paylaşılacak.