Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi, 2024 yılında da yüzbinlerce bilim meraklısını misafir etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nin 7’den 70’e tüm bilim meraklılarını ağırlamaya ettiğini ifade etti.

“GENÇLERİN BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE YARDIMCI OLUYOR”

Konya Bilim Merkezi'nin 2024 yılında Konya’dan ve Konya dışından 351 bin ziyaretçiyi ağırladığını belirten Başkan Altay, “Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime ve teknolojiye yönlendirilmesi noktasında kritik bir rol oynayan Bilim Merkezi’miz, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Tüm yaş gruplarına hitap eden bir yapıya sahip olan Bilim Merkezimiz, yıl içinde onlarca bilimsel etkinlik gerçekleştirdi. 2025 yılında da birbirinde eğlenceli ve öğretici etkinlikleri ziyaretçilerimize sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin her yerinden, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere bilime meraklı herkesi da Konya Bilim Merkezi’ni görmeye davet ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

BİRÇOK ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

2024 yılında dünya genelindeki bilim merkezlerine ev sahipliği yapan Konya Bilim Merkezi, bilim ve teknolojiye meraklı ziyaretçiler için; Tematik Bilim Günleri, Bilim Pasaportu Uygulaması, SERAFEST 2024, ASTROFEST, Yaz Bilim Kampları, Formülsüz Fizik Projesi, Eğitmen Eğitim Programı, 4. Matematik Festivali, Yeni Nesil Öğretmenler ile İnteraktif Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğrenimi, Türk-İslam Bilim Tarihi Atölyesi, Bilim Atlası Kampı, 4. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, AstroBilgi Eğitmen Semineri, 23 Nisan etkinliği gibi çeşitli programlar düzenlendi.

UZAYDAN GÜNLÜK HAYATA BİLİMSEL KEŞİFLER

2024 yılı içinde, Konya Bilim Merkezi’nde “İlk İnsanlı Uzay Misyonu” kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın yolculuğunu konu alan özel bir program da gerçekleştirildi. 7’den 70’e bilim ve uzay tutkunları Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki 14 günlük görevini tamamladıktan sonra düzenlediği ilk söyleşisine katılma şansı elde etti.

Programda, uzay yolculuğu, astronot eğitimleri ve Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında bilgiler verildi. Katılımcılar, simülasyonlar ve interaktif etkinliklerle uzayı daha yakından tanıma fırsatı buldu.

KONYA BİLİM MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olarak hayata geçirdiği Konya Bilim Merkezi, 7’den 70’e herkese bilimi sevdirmek ve toplumun her kesiminde bilime olan merakı artırmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 100 bin metrekare arsa üzerinde, 26 bin 250 metrekarelik kapalı alanda hizmet veren Konya Bilim Merkezi, 47 bin metrekarelik yeşil alanıyla Konya’nın cazibe merkezlerinden biri konumunda. Mimarisi ile dikkat çeken Konya Bilim Merkezi, tematik sergiler, açık hava sergileri, gözlem ve seyir kulesi, gezegen evi (planetaryum), konferans salonları, laboratuvarları ve çocuk kütüphanesi ile toplumun her kesiminden bilim meraklılarına hitap ediyor.