2025 yazında konut talebindeki artışla konut satışları yüzde 6,8 yükseldi. Müstakil ve kaliteli projeler öne çıktı. Sonbaharda daha planlı yatırımlar bekleniyor. TUİK'e göre Ağustos'ta 143 bin 319 konut satıldı, sahil bölgelerinde yoğun satış görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Yaz ayları boyunca inşaat ve gayrimenkul sektöründe gözle görülür bir hareketlilik yaşandı. Bu durum proje geliştirme süreçlerine doğrudan yansırken, uygun hava koşulları sayesinde şantiyelerde de hızlanma görüldü.

TÜİK verilerine göre, Ağustos 2025’te Türkiye genelinde 143 bin 319 konut satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8’lik bir artışa işaret etti. Özellikle sahil bölgelerinde satışların yoğunlaşması, yatırımcıların yazlık bölgelere ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

Sektör temsilcilerinden Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, yazın hareketlenen inşaat sektörünü değerlendiren açıklamasında “Artan ilgi, müstakil yaşam projeleri ve kaliteli yapılara olan talebi artırırken, beraberinde daha planlı ve kapsamlı bir teknik hazırlık sürecini de gündeme getiriyor. Yaz dönemindeki bu ivmenin ardından, sonbaharda daha seçici ve sürdürülebilirlik kriterlerine sahip yatırımlar öne çıkacaktır” dedi.

Fizibilite çalışmaları, uygulama takibi, kalite kontrolleri ve çevresel etki analizlerinin yatırım kararlarını şekillendiren temel unsurlar olduğunu belirten Öz; bölgesel eğilimleri ve teknik talepleri yakından izlediklerini, sahadan edindiği deneyim, disiplin ve uzman kadrosuyla yatırımcılara bütüncül çözümler sunduklarına dikkat çekti.