Beylikdüzü Belediyesi, Yakuplu Mahallesi’nde kurulan semt pazarını yeni adresine taşıdı. Salı ve pazar günleri kurulan pazar, yaklaşık 6 bin metrekarelik alana ve 470 tezgâh kapasitesine sahip.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde kurulan Yakuplu semt pazarını yeni adresine taşıdı.

Salı ve pazar günleri kurulan pazar, yaklaşık 6 bin metrekarelik alana ve 470 tezgâh kapasitesine sahip. Burada dahem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar için konforlu ve güvenli bir alışveriş ortamı sunuluyor.

Pazar alanı FatihSultan Mehmet Caddesi, Hürriyet Bulvarı ile 95. Sokak arasındaki yeni yerinetaşınmadan önce belediye tarafından altyapı, temizlik ve güvenlik gibi konularda da düzenlemeler yapıldı. Bölge halkı ve pazar esnafı yeni pazar yerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri, modern kent yaşamına uygun pazar yerleri için yürüttükleri çalışmaların devam edeceğini ifade etti.