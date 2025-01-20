Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimlerle kayıt süreci başlıyorKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem kayıtları başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’in her yaştan insanın kendini geliştirebileceği ve yeni beceriler kazanabileceği kurs imkanları sunan önemli hizmetlerden olduğunu söyledi.

KOMEK’in Konya genelindeki kurslarının yeni dönem kayıtlarının 21 Ocak Salı günü başlayacağını belirten Başkan Altay, “Konya genelinde 84 KOMEK ve ASEM hizmet binamız, 35 spor merkezimiz ve 25 yüzme havuzuyla kursiyerlerimizin ihtiyaçlarına uygun eğitimler sunmaya devam ediyoruz. KOMEK’e katılmak isteyen hemşehrilerimizi internet üzerinden kayıt yaptırmaya davet ediyorum” dedi.

SANATTAN MESLEKİ GELİŞİME GENİŞ KURS SEÇENEKLERİ

KOMEK, sanat, zanaat, yabancı dil, bilişim teknolojileri ve mesleki gelişim alanlarında da geniş bir yelpazede kurslar sunuyor. Katılımcılar hem sosyal hayatlarına hem de mesleki becerilerine değer katacak bilgiler ediniyor.

Öne çıkan yeni eğitim başlıklarında; Dijital Dönüşüm Eğitimleri, Girişimcilik ve İnovasyon Kursları, Hobi ve Sanat Kursları (resim, müzik, seramik, ebru gibi) kursiyerleri bekliyor.

KOMEK’in uzaktan eğitim platformu KUZEM için de aynı tarihler arasında kayıt alınıyor. KUZEM’de; bilişim, makine ve inşaat teknolojileri, yabancı diller, kişisel gelişim gibi 79 farklı branşta kapsamlı eğitim sunuluyor.

Mesleki eğitimler ile birlikte kursiyerlere sağlıklı bir yaşam imkanı da sunan KOMEK’te, yüzme, spor ve reformer pilates kayıtları ise 22 Ocak’ta başlıyor.