Kocaeli Büyükşehir, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli Trabzon hurması ve yaban mersini fidanı desteği sağlayacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini ve meyve üreticiliğini artırmak amacıyla “Meyveciliği Geliştirme Projesi’ni” hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hamlesine devam ediyor. Proje kapsamında Büyükşehir, bu yıl da üreticilere yüzde 50 hibeli Trabzon hurması ve yaban mersini fidanı desteği verecek.

YÜZDE 50 HİBELİ MEYVE FİDANI DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, büyük önem verdiği kırsal kalkınma hamleleriyle çiftçilere her zaman destek vererek, onların yanında olmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kocaeli genelinde yürütülen “Meyveciliği Geliştirme Projesi” doğrultusunda çiftçilere yüzde 50 hibeli meyve fidanı desteği sağlayacak.

TRABZON HURMASI VE YABAN MERSİNİ FİDANI

Trabzon hurması fidanı Kocaeli genelinde, yaban mersini fidanı ise uygun toprak yapısı (düşük ph 4,5 – 5,5 ) ve yağış rejimi çok alan yüksek yerlerde yetişmesi nedeniyle sadece Başiskele, Kartepe, Karamürsel ve Gölcük ilçelerindeki üreticilere verilecek.

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI

Yüzde 50 hibeli Trabzon hurması ve mavi yemiş yaban mersini fidanı desteği için talepler alınmaya başlandı. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, 2024 yılı güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne 13 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekiyor. Üreticilerin destekten yararlanması için en az bir dekar ve üzeri bahçe kurulumuna sahip olması gerekiyor.