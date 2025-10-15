Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sivil dayanışmayı güçlendiren buluşmalara destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Taşmektep Sanat Okulu mezunları, Büyükşehir’in organizasyonluğunda yıllar sonra yeniden bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçmişten bugüne uzanan her projede ve buluşmada vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Kocaeli’nin tarihi değerlerinden biri olan Gölcük Taşmektep Sanat Okulu mezunları her yıl düzenlenen yemek organizasyonuyla bir araya getiriyor. Bu yıl düzenlenen etkinlikte mezunlar, eski dostlarını görmenin ve geçmiş anıları paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinliğe yaklaşık 80 mezun katılarak geçmişi yad etti.

Geçtiğimiz yıl mezunlara kupa bardak hediye edilirken, bu yıl Kocaeli’ye özgü pişmaniye ve Ormanya kolonyası hediyeleriyle nostaljik bir jest yapıldı. Etkinlik boyunca katılımcılar keyifli anlar geçirirken, bol bol hatıra fotoğrafları çekildi. Ayrıca etkinliğe katılmak isteyen iki mezunun ulaşımı, Büyükşehir’in “Engelsiz Taksi” hizmetiyle sağlandı. Bu uygulama sayesinde tüm mezunların buluşmada yer almasına imkân tanındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki sivil toplum kuruluşları ve topluluklarla güçlü bağlar kurmaya devam ediyor. Bu tür etkinliklerle hem toplumsal dayanışma hem de kuşaklar arası birliktelik desteklenmiş oluyor.