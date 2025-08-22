Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle yaz akşamlarına renk katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele sahilinde düzenlenen ilçe selamlama konserinde Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Bando Takımı sahne aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca hem kent merkezinde hem de ilçelerde düzenlediği konserlerle vatandaşlara unutulmaz akşamlar yaşatıyor. Büyükşehir’in son konseri Başiskele sahilinde gerçekleşti.

Kentin kültürel mirasını ve müzikal zenginliğini yansıtan konser, Mehter Takımı’nın görkemli marşlarıyla başladı. Ardından sahneye çıkan Bando Takımı, Türk müziğinin sevilen parçalarından oluşan repertuarıyla dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Geleneksel ezgilerle modern ritimleri buluşturan performans, sahil boyunca yankılandı.

Başiskele Sahili, bu özel akşamda adeta açık hava konser alanına dönüştü. Alanı dolduran vatandaşlar, çalınan her parçaya büyük bir coşkuyla eşlik etti. Kimisi alkış tuttu, kimisi telefonuyla bu anı kayda alarak ölümsüzleştirdi. Çocukların gönüllerince dans ettiği programda eli öpülesi büyüklerimiz ezgilerle geçmişe yolculuk yaptı. Müzik, sahil boyunca herkesin ortak dili oldu.

YAZ AKŞAMLARINA RENK, KALPLERE DOKUNUŞ

Büyükşehir Belediyesi’nin yaz boyunca yaptığı ilçe selamlama konserleri, hem kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlıyor hem de kent sakinlerine moral ve keyif sunuyor. Büyükşehir, müziğin birleştirici gücüyle Kocaelililerin gönlüne ve ruhuna dokunmaya devam edecek.