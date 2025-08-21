Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği açık hava konserleri ve sinema gösterimlerine devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz akşamlarını kültür ve sanatla değerlendirmesine imkân sunuyor. Etkinlikler kapsamında, 22 Ağustos Cuma akşamı (yarın) Türk Halk Müziği sanatçısı Doğan Aktaş sahne alacak. İzmitli sanatçı, sevilen türkülerini Kocaelililer için seslendirecek. Tüm vatandaşlara açık olarak gerçekleştirilecek konser, Milli İrade Meydanı’nda saat 20.30’da başlayacak.

“GÜLEN GÖZLER” FİLMİ GÖSTERİLECEK

23 Ağustos Cumartesi akşamı ise Yeşilcam’ın unutulmaz filmi “Gülen Gözler” açık hava sinema gösterimiyle izleyiciyle buluşacak. İzleyicilerin hep birlikte kahkahaya doyacağı gösterim saat 20.30’da başlayacak. Sinema etkinliği sırasında Büyükşehir Belediyesi tarafından izleyicilere ücretsiz patlamış mısır ikramı da yapılacak.

7’DEN 70’E ETKİNLİKLERE HERKES DAVETLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yaz akşamlarına keyif katmak amacıyla düzenlenen konser ve film gösterimlerine tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.