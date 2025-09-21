Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla sürdürdüğü vektör mücadelesinde etkin bir çalışma yürütüyor. 2025’in ilk 8 ayında 432 bin 476 noktada logar, foseptik ve yeraltı sistemini ilaçlayan Büyükşehir, bu müdahaleler sayesinde 19 milyon 332 bin metrekarelik dev bir alanı zararlılardan arındırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, kent genelinde milyonlarca metrekarelik alanda titizlikle gerçekleştirildi.

Hava sıcaklıklarının düşük olduğu dönemlerde dahi ara verilmeyen hizmet, sivrisinek ve karasinek başta olmak üzere hastalık taşıyan zararlıların yaşam alanlarına müdahale edilerek devam ediyor. Çalışmalar sadece yaz aylarının değil, sonbahar ve kış mevsimlerinin de programına dahil edilerek yılın her döneminde kararlılıkla sürdürülüyor.

Sivrisineklerin en çok ürediği yerlerin başında gelen atık lastikler bu yıl da göz ardı edilmedi. 2025’in ilk 8 ayında yaklaşık 15 bin atık lastik toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Böylece hem çevreye katkı sağlandı hem de zararlıların barınma alanları ortadan kaldırıldı.

19 MİLYON 332 BİN METREKARELİK ALANDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Kış ve ilkbahar aylarında yoğun olarak uygulanan termal sisleme çalışmaları ile 432.476 adet logar, foseptik ve yeraltı sistemi ilaçlandı. Bu müdahaleler sayesinde 19 milyon 332 bin metrekarelik dev bir alan zararlılardan arındırıldı. Çalışmaların kapsamı, kentin en ücra noktalarına kadar genişletilerek vatandaşların rahat bir nefes alması sağlandı.

Sıcaklıkların yükseldiği yaz aylarında mücadele daha da yoğunlaştı. Bu dönemde 6 milyon 811 bin 483 hektar alanda larva mücadelesi yapıldı. Böylece zararlılar henüz ortaya çıkmadan etkisiz hale getirildi. Bu uygulama yaz akşamlarını daha keyifli ve sağlıklı hale getirdi.

AHIR VE GÜBRELİKLERDE YOĞUNLAŞAN ÇALIŞMA

Karasineklerin üreme alanlarından biri olan ahır ve gübreliklerde de düzenli ilaçlama yapıldı. İlk 8 ayda yerleşim yerlerine yakın ahır ve gübreliklerde 4 bin 350 farklı noktada uygulama gerçekleştirildi. Özellikle kırsal bölgelerde yapılan bu çalışmalar, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen önemli bir adım oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü vektör mücadelesi yalnızca çevreci önlem değil; aynı zamanda halk sağlığını önceleyen bir koruma kalkanı olarak öne çıkıyor. 12 ay boyunca kesintisiz devam eden hizmet, sonbaharda da faaliyetlerini yürütecek.