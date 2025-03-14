Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca Cengiz Topal Caddesi üzerinde inşa ettiği asansöre binen bir çocuk, kabin içindeki aynalı camı kaldırım taşları ile kırarak kullanılmaz hale getirdi. Asansör 10 gün boyunca hizmet veremeyecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi2nin kent genelinde inşa ettiği asansör ve yürüyün merdivenler, zaman zaman bazı kişiler tarafından saldırıya uğruyor.

Darıca Cengiz Topal Caddesi üzerinde bulunan üstgeçit asansöründe kaydedilen görüntüler, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Bir çocuk, asansörün aynalı camını kaldırım taşları ile kırarak kullanılmaz hale getirdi.

KALDIRIM TAŞLARI İLE CAMI PARÇALADI

Zaman zaman kendini bilmez kişi ya da kişilerin hedefi olan olayların son örneği Darıca Cengiz Topal Caddesi üzerinde bulunan üstgeçitte yaşandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir çocuk, yerden aldığı kaldırım taşları ile kabin içindeki aynalı camı kırıyor. Görüntülerde üstgeçitten asansöre binerek aşağıya indiği görülen çocuk, ardından eline aldığı kaldırım taşlarını defalarca kabin içindeki cama atıyor.

Yine görüntülerde asansör içinde kamera olduğunu fark eden çocuk bu kez hızını alamıyor ve asansörün önüne biriktirdiği kaldırım taşlarını teker teker cama fırlatıyor. Kaldırım taşları ile asansörün camını tuz buz edercesine parçalayan ve kullanılmaz hale getiren çocuk, yaptığı akıl almaz hareket ve davranışlar ile hem kamuyu zarara uğrattı hem de dezavantajlı grupların günlük yaşamını sıkıntıya soktu. Büyükşehir ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak asansörü kapatırken, bu özel cam tedarik edilene kadar asansörün yaklaşık 10 gün devre dışı kalacağı bildirildi.