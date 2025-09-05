Kocaeli’de şehir içi ulaşımı dönüştürecek Körfezray Metrosu projesinde tarihi bir gün yaşanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de şehir içi ulaşıma yeni bir boyut kazandıracak Körfezray Metrosu’nda tarihi gün. Gidiş-dönüş toplam 58 km uzunluktaki metro tünelinin ilk kazısı yarın(6 Eylül Cumartesi) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nın katılacağı törenle başlayacak.

TÖREN SAAT 13.30'DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Körfezray Metrosu’nda büyük gün. Montaj çalışmaları tamamlanan Tünel Açma Makinesi(Tunnel Boring Maching) TBM’lerin 2'si, yarın(6 Eylül Cumartesi) ilk tünel kazısını yapacak. Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'nda saat 13.30'da başlayacak törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın katılacak. Bakan Uraloğlu'nun direktifi ile ilk dev köstebek, İzmit Doğu İstasyonu istikametinde kazı işlemini gerçekleştirecek.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN

Projenin önemine vurgu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın şehrimizin asırlık ulaşım ihtiyacını karşılayacak Körfezray Metrosu’nda tarihi bir adım attıklarını belirterek, "Dev makineler kazıya hazır. Bu eser; sadece Kocaeli’nin değil, Türkiye’nin gücünün, iradesinin ve vizyonunun bir göstergesidir. Biz, günü kurtarmak için değil; gelecek nesillere güçlü bir Kocaeli, güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadesini kullandı.