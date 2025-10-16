Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kentin kültür ve sanat hayatına zenginlik katmaya devam ediyor. Aldığı ödüllerle ve birbirinden güzel oyunlarıyla ses getiren Şehir Tiyatroları, Ekim ayı içerisinde birçok farklı oyunu Kocaelili sanatseverler ile buluşturacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ekim ayında sanatseverleri dopdolu bir programla buluşturuyor. Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve Gölcük Kaşıklı Kervansaray Sahnesi’nde hem yetişkinler hem de çocuklar için birbirinden özel oyunlar sahnelenecek. Yeni sezonun perdesi 9 Ekim Perşembe günü “Kusursuz Dünyaya Yolculuk” adlı çocuk müzikal oyunuyla Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde açılmıştı. Büyük ilgi gören oyun; 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde de aynı sahnede tiyatroseverlerle buluştu. Eğlenceli olduğu kadar düşündürücü hikâyesiyle de çocuklara umut olan “Kusursuz Dünyaya Yolculuk”, Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi’nde 22 Ekim çarşamba günü bu kez Gebzeli çocuklar için sahnelenecek.

“RADYO-YU HÜMAYUN” KEYİFLİ DAKİKALAR VAAT EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi, sanatla nefes alan ve sahneyle büyüyen kültür dolu “Mutlu Şehir” mottosunu düzenlediği etkinlikler ve oyunlarla devam ettiriyor. Bu kapsamda kült klasiklerden ilham alan “Radyo-yu Hümayun” oyunu 16, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi’nde perde açacak. Radyo tiyatrosu atmosferini canlı sahneye taşıyan oyun, nostalji ile mizahı harmanlayarak seyircilere keyifli dakikalar vaat ediyor.

“ÜÇ JOKERLİ KONKEN” VE “ÇÖP ATLAS” SAHNEDE

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Ekim ayında yetişkinleri “Üç Jokerli Konken” adlı oyunla güldürürken, çocukları da “Çöp Atlas” ile çevre bilinci aşılayan bir yolculuğa çıkaracak. “Üç Jokerli Konken” 23, 24 ve 25 Ekim’de Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde sahnelenecek. “Çöp Atlas” çocuk oyunu ise 19 Ekim Pazar günü yine Başiskele’de minik tiyatroseverlerle buluşacak.

“SİNAN OYUNUYLA” BİR İLKE İMZA ATILIYOR

30 Ekim Perşembe günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi Büyük Sahne, tiyatro tarihine geçecek bir olaya ev sahipliği yapacak. Türk mimarlık tarihinin dâhisi Mimar Sinan’ın yaşamı, eserleri ve felsefesi günümüz perspektifinden sahneye taşınıyor. Yetişkinlere yönelik olarak hazırlanan “Sinan” isimli oyun, Şehir Tiyatroları tarafından dünya prömiyeriyle ilk kez tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun, Hatay depreminde enkazda kalmış mimarlık öğrencisi bir gencin günümüz mimari yapısını ve Mimar Sinan’ı düşünmesini konu alıyor. Şehir Tiyatroları sanatçılarının üstlendiği oyun, hem görsel hem düşünsel anlamda büyük bir sanat deneyimi sunmaya hazırlanıyor.