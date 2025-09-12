Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki “Seyahat Kart Ofisleri" ile vatandaşların ulaşım kartı işlemlerini hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha erişilebilir, konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Modern ve sürdürülebilir ulaşım ağı oluşturma hedefiyle hayata geçirilen projeler, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kocaelikart işlemlerini hızlı ve sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmesi için Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Seyahat Kart Ofisleri ile hizmet veriyor.

KENTİN DÖRT BİR YANINDA HİZMET NOKTALARI

Kocaeli’de İzmit, Gebze, Kandıra, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde hizmet veren seyahat kart ofisleri ile vatandaşlar Kocaelikart başvurusu, kart vizeleme ve kayıp/çalıntı kart yenileme gibi işlemlerini güvenle gerçekleştiriyor. Kent genelinde 5 ilçede toplam 6 noktada vatandaşların ulaşım kart işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmesi sağlanıyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte şehir dışından gelen üniversite öğrencilerinin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Umuttepe şubesi hizmete sunuldu. Bu ofis sayesinde öğrenciler, şehir merkezine gitmeden kampüs içinde Kocaelikart başvuru ve vizeleme işlemlerini yapabiliyor. Öğrenciler böylece hem zamandan tasarruf ediyor hem de yoğunluktan etkilenmeden işlemlerini tamamlayabiliyor.