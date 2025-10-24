Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförü olarak görev yapan Ahmet Taşkın, seyir halindeyken rahatsızlanan yolcuyu fark ederek hızlı bir şekilde Kocaeli Şehir Hastanesi’ne yetiştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren şoför Ahmet Taşkın, görevi sırasında fenalaşan yolcuyu kısa sürede hastaneye yetiştirerek, duyarlı bir davranışa imza attı.

Olay, İzmit-Kandıra Karayolu Mini Köşk mevkiinde yaşandı. Bir kadın yolcunun fenalaşması üzerine trafik ışıklarında duran kaptan Taşkın, hiç tereddüt etmeden rotasını Kocaeli Şehir Hastanesi’ne çevirdi. Kısa sürede hastaneye ulaştırılan yolcu, tedavi altına alındı.

DUYARLI ŞOFÖR GÖREVİNİ TAMAMLADI Olay sırasında yolcunun sağlığını düşünerek hızlı ve bilinçli hareket eden şoför Ahmet Taşkın, diğer yolcular tarafından takdir edildi. Yolcunun acil serviste sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından otobüs, güzergâhına geri dönerek görevini tamamladı. Büyükşehir Belediyesi yönetimi, duyarlılığı ve soğukkanlı tavrıyla örnek davranış sergileyen personeline teşekkür etti.