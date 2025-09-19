Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirlidiği Alikahya–Stadyum Tramvay Hattı’ndaki 4 istasyondan oluşan etapta soğuk testlere başlandı. Alikahya–Stadyum Tramvay Hattı, 14 Ekim’de Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçına yetişecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Otogar’dan Kocaeli Stadyumu’na ulaşımı sağlayacak tramvay hattındaki çalışmalarda sona geldi.

Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı’nın geçtiğimiz ay test sürüşünü gerçekleştirdiği 1.4 km’lik ilk 2 istasyon, ücretsiz olarak hizmete sunuldu.

Dün de 2.4 km’lik, 4 istasyondan oluşan etapta soğuk testlere başlandı. Havai hatta enerji vermeden önce yapılan araçlı yani soğuk testin başarıyla tamamlandığı açıklandı. Toplam 3.8 km uzunluğundaki Alikahya–Stadyum Tramvay Hattı, 14 Ekim’de Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçına yetişecek.