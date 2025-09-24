Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Temizlik Günü’nde miniklere doğa ve çevre bilincini oyunla öğretti. Düzenlenen neşeli etkinlikte çocukların doğa ile olan bağları kuvvetlendirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Lokomotif Çocuk Köyü’nde, Dünya Temizlik Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte 5-6 yaş grubu çocuklara haritalar dağıtılarak, oryantiring (yön bulma) temalı parkur oluşturuldu. Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar haritalarla yönlerini bulmaya çalışırken, istasyonlarda çevre gözlemi yaptı ve doğayla bağ kurdu.

SIFIR ATIK İSTASYONLARIYLA FARKINDALIK

Cam, kâğıt, plastik ve metal atık kutularını yakından tanıyan çocuklar, öğretmenleri eşliğinde hangi atığın nereye atılması gerektiğini uygulamalı olarak deneyimledi. “Sıfır Atık” temalı istasyonlar miniklerin ilgisini çekerken, bu da onların eğlenerek öğrenmelerini sağladı.

Etkinlik boyunca çocuklar dürbünlerle çevreyi inceledi, haritalar yardımıyla yönlerini buldu. Doğa dostu bu program sayesinde çocuklara çevrenin korunması, geri dönüşümün önemi ve ortak sorumluluk bilinci oyunlarla aktarıldı. Dünya Temizlik Günü kapsamında çevreye duyarlılık ve sıfır atık bilinci güçlendirilirken, çocukların doğa ile olan bağları da kuvvetlendirildi.