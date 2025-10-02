Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, 7 ilçedeki 5.000 bin bağımsız birimde başlatacağı kentsel dönüşüm projesi için açtığı ofisler ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, her türlü bilgiyi almak için Kentsel Dönüşüm Ofisleri’ne başvuruyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, tarihinin en büyük kentsel dönüşüm hamlesine hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, üzerinde uzun süredir çalışılan kentsel dönüşüm projesinin nerelerde başlayacağını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre 7 ilçede 14 bölge ve burada dönüştürülmesi gereken 5.000 bağımsız birim belirlendi.

NERELER DÖNÜŞTÜRÜLECEK?

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışma sonucu; Kentsel dönüşüme İzmit Körfez Mahallesi’ndeki 401, Kadıköy Mahallesi’ndeki 928, Karabaş Mahallesi’ndeki 343, Derince Dumlupınar Mahallesi’ndeki 150, Yavuz Selim Mahallesi’ndeki 238, Çenedağ Mahallesi’ndeki 394, Gölcük Donanma Mahallesi’ndeki 382, Piyalepaşa Mahallesi’ndeki 276, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’ndeki 689, Kayacık Mahallesi’ndeki 463, Körfez Güney Mahallesi’ndeki 425, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki 312, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki 445 ve Çayırova Yenimahalle’deki 286 bağımsız birimden başlanacak.

6 İLÇEDE BİLGİLENDİRME OFİSİ

Başkan Büyükakın’ın “Büyük dönüşüm başlıyor” müjdesinin ardından, 6 ilçede bilgilendirme ofisleri kuruldu. https://www.kocaeli.bel.tr/haber/kocaelide-buyuk-donusum-basliyor-iletisim-ofislerimiz-hizmetinizde-49003.html adresinden hem ofislerin nerelerde kurulduğunu hem de telefon numaralarını öğrenen vatandaşlar, görüşmeler yapmak üzere ofislere gitmeye başladı. “Kentsel dönüşümde süreç nasıl işleyecek? Borçlu çıkacak mıyım? Kira yardımı olacak mı? Dönüşüm her ev için mi geçerli olacak?” vb. soruların hepsi, görevli Büyükşehir Belediye personeli tarafından ayrıntıları ile yanıtlanıyor.