Kocaeli Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Adım At Havan Değişsin” programı, Eskihisar’da gerçekleştirildi. Etkinliğe yüzlerce Gebzeli kadın katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Sakız ağacının bulunduğu noktadan başlayan yürüyüş, Eskihisar Kalealtı’nda son buldu. Doğayla iç içe, keyifli bir yürüyüş gerçekleştiren katılımcılar, hem spor yapmanın hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Yürüyüşün ardından uzman eğitmenler eşliğinde egzersiz hareketleri yapan kadınlara, program sonunda çay ve simit ikramı yapıldı.

Gebze Belediyesi yetkilileri, düzenlenen etkinliğin amacının kadınların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığına katkı sağlamak, aynı zamanda sosyal birlikteliği güçlendirmek olduğunu belirtti.