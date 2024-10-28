Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde hazırlanan zeybek gösterisi vatandaşlardan büyük ilgi gördüKOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyet’in 101. yılı için çeşitli etkinlikler düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Cumhuriyet Bulvarı’nda ilgi çekici bir organizasyona imza attı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Fevziye Camii önünde gerçekleştirilen flash mob gösterisi vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen zeybek gösterisi Kocaelililer tarafından dakikalarca alkışlandı.

Cumhuriyet Bayramı’na özel etkinlikte Büyükşehir, vatandaşlara bayrak dağıttı.