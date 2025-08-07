Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin gelişen bölgelerinde artan ulaşım ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla yeni imar yolları açıyor, ulaşım altyapısını güçlendiriyor. Kartepe ilçesinde de yapılan çalışmalarla, yeni yerleşim alanlarına erişim daha kolay ve güvenli hale geliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler; Suadiye, Köseköy, Acısu, Çepni, Uzuntarla ve Rahmiye Mahallelerinde yeni yol güzergâhları oluşturuyor. Açılan bu yollar, hem şehirleşmenin hızla arttığı bölgelerdeki konut alanlarına hem de kırsal mahallelere kesintisiz ulaşım sağlıyor.

Özellikle son yıllarda büyüme gösteren mahallelerde yürütülen bu çalışmalarla, vatandaşların günlük ulaşımı kolaylaştırılırken yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yeni açılan yollar, yalnızca araç trafiğini rahatlatmakla kalmıyor; itfaiye, ambulans ve toplu taşıma gibi hizmetlerin de daha hızlı erişimine olanak tanıyor.

ÇALIŞMALAR ETAP ETAP YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarını vatandaş talepleri ve imar planları doğrultusunda şekillendiriyor. Kartepe’deki projeler, etaplar halinde planlanarak uygulamaya geçiriliyor. Böylece hem mevcut yollar üzerindeki trafik yükü azalıyor hem de yeni yerleşimlere güvenli bir şekilde ulaşmak mümkün oluyor.

Açılan her yeni yol, Kartepe’nin geleceği için atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Büyükşehir ekipleri, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde saha analizlerini tamamlayarak planlı ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı oluşturmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.