Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Obezite ile Mücadele Programı” ile sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. Program sayesinde kadınlar, sağlıklı ve zinde bir hayata ‘merhaba’ diyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Obezite ile Mücadele Programı” ile vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olan kadınlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı ve kilo kaybının yanı sıra fiziksel ve psikolojik sağlıklarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde son bir yıl içinde 13.700 kg’lık bir kilo kaybı sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmaya teşvik etmek amacıyla uyguladığı “ Obezite ile Mücadele Programı” kararlılıkla sürüyor. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı içerisinde yer alan katılımcılara yönelik 3 aylık takip sürecini içeren “Obezite ile Mücadele Programı”, vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olan kadınlara yönelik olarak düzenleniyor ve katılımcılarına sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamlı program, sadece kilo kaybı sağlamıyor, aynı zamanda katılımcıların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını iyileştiriyor.

“Obezite ile Mücadele Programı” katılımcıların sağlık durumlarının ölçülmesiyle başlıyor. Kan parametreleri ölçülüp, alanında uzman diyetisyenler tarafından kişiye özel beslenme programları hazırlanıyor. Program sadece fiziksel sağlık değil, duygusal sağlık da göz önünde bulundurularak yürütülüyor. Kilo verme sürecinde zorlanan katılımcılar, psikolojik destek alarak, yaşadıkları duygusal engelleri aşmaları için yönlendiriliyor. İki haftada bir yapılan kontrollerle katılımcıların ilerlemesi yakından takip ediliyor.

13.700 KG’LIK BİR KİLO KAYBI SAĞLANDI

Katılımcılar, haftada üç gün pilates, step-aerobik, zumba ve yürüyüş gibi fiziksel aktivitelerle destekleniyor. Diğer üç gün ise kendilerine verilen adım sayaçları ile günlük 6 bin-10 bin arasında adım atmaya adım atmaya teşvik ediliyor. Bu sayede hem fiziksel sağlıkları güçlendirilmiş oluyor hem de sağlıklı alışkanlıklar kazanılıyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde son bir yıl içinde 13.700 kilogramlık bir kilo kaybı sağlanması gelinen başarıyı gözler önüne seriyor.

Obezite ile Mücadele Programı’ndaki başarı hikâyelerinden biri de Burcu Aytekin’in azmiyle yazıldı. 1,5 yıl içinde 102 kilodan 59 kiloya düşen Aytekin, sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da büyük bir değişim yaşadı. Bipolar bozukluktan kurtulan ve özgüven kazanan Aytekin, sosyal yaşamda da daha aktif bir birey haline geldi. “En önemlisi anne olmayı öğrendim" diyen Aytekin, hayatındaki bu büyük dönüşümü paylaştı.

“Obezite ile Mücadele Programı” sadece kilo kaybı sağlamakla kalmıyor, katılımcıların yaşamlarını köklü bir şekilde değiştiriyor. Kocaeli genelinde sağlıklı yaşamı teşvik eden bu program, katılımcıların sağlıklarını iyileştirirken, doktorlar ve uzmanlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Kocaeli, sağlıklı yaşam yolunda büyük bir adım atıyor ve bu program şehrin her köşesinde yankı buluyor.