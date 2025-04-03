İzmir'in Bornova ilçesinin köklü geçmişi artık dijital bir haritada hayat buluyor. Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü’nün desteklediği proje, farklı dönemlere ait haritaları üst üste oturtarak ilçedeki değişimi gözler önüne seriyor.İZMİR (İGFA) - Yerel araştırmacı Mark Giraud, 10 kuşaktır Bornovalı olan ailesinin arşivlerinden ve Bornovalıların katkılarıyla hazırladığı “Bornova Kentsel Miras Haritası” projesini Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen “Taşların Hafızası Söyleşi Serisi” kapsamında tanıttı.

https://map.bournabat.com/ adresi üzerinden erişilebilen harita, Bornova’nın sokak isimlerinden tarihi köşklerine, meydanlarından kamusal alanlarına kadar birçok ayrıntıyı barındırıyor.

“TARİHİ BAĞLAMIYLA TEKRAR KURUYORUZ”

Mark Giraud, Bornova’nın geçmişini günümüzle ilişkilendirmek için yaptığı çalışmanın önemine dikkat çekerek, “Tarihi anlatılar genellikle bağlamından kopuyor. ‘Bornova Kentsel Miras Haritası’, bu kopuklukları gidererek geçmişi bugüne taşıyan bir mekansal arayüz sunuyor. Eski sokak adlarını ve geçiş yollarını haritalandırıyor, kültürel ve sosyal odak noktalarını işaretliyor, arşivlerdeki fotoğraf ve belgeleri doğru konumlandırarak Bornova’nın yaşayan bir hafızasını oluşturuyoruz” diye konuştu.

Giraud, projenin Bornovalıların katkılarıyla gelişmeye devam edeceğini ve ilçenin mirasını daha da detaylandıracaklarını belirtti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür projelerin kentin kültürel mirasını koruma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, ilçetarihiyle, köşkleriyle, sokaklarıyla, anılarıyla yaşayan bir şehir olduğunu belirterek, "Zaman içinde bazı mekanlar yok oldu, bazıları unutuldu. ‘Bornova Kentsel Miras Haritası’ projesi sayesinde kaybolan geçmişimizi dijital olarak geleceğe taşıyoruz. Belediye olarak bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Söz konusu haritanın her yeni bilgi ve fotoğrafla gelişeceği belirtildi.