Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nın 1 milyonuncu ziyaretçisi olan Fuat Uçan, konfetilerle karşılandı. Uçan, “1 milyonuncu ziyaretçi olduğum için hem mutlu hem de gururluyum” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Anadolu Mayası” temasıyla düzenlediği Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı son gününde de yoğun bir ilgi görüyor. Yağışlı havanın da engel olmadığı kitap tutkusuyla dopdolu geçen Kocaeli Kitap Fuarı, 1 milyonuncu ziyaretçisini öğle saatlerinde ağırladı. Bu kapsamda fuarın 1 milyonuncu ziyaretçi Fuat Uçan oldu. Kocaeli Kongre Merkezi’nin üst yol gişelerinden fuar alanına giriş yapan Fuat Uçan, fuarın 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunu sürpriz bir şekilde öğrendi.

“GURUR VE MUTLULUK VERİCİ”

Kocaeli Kitap Fuarı’nın 1 milyonuncu ziyaretçisi Fuat Uçan, “Kocaeli Kitap Fuarı'na yıllardır katılıyorum. Fuara genelde hafta içi katılırdım. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle kitap fuarını bugün (12 Ekim Pazar) ziyaret etme fırsatı buldum. Demek ki bugün de böyle bir şeyle karşılaşacaktım. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan 1 milyonuncu kişi olmak gurur ve mutluluk verici” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM”

Mutluluğunu ifade etmekte güçlük çeken Fuat Uçan, “Şehrimizde düzenlenen kitap fuarına 1 milyonun üzerinde katılım olması benim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Tahir Başkanımıza bizleri böyle güzel bir kitap fuarıyla buluşturduğu için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Kocaeli Kitap Fuarı’nın Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olduğunu dile getiren şanslı okura Türk ve dünya klasiklerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi.

BOL BOL ÖVGÜ ALDI

Kocaeli Kitap Fuarı, “Altaylardan Tuna’ya-Müzik Birleştirir” sloganı ile birbirinden değerli müzisyenlerin yer aldığı program ile kapılarını açmıştı. Görkemli bir açılışın ardından 4 Ekim Cumartesi günü kitapseverleri ağırlamaya başlayan 15. Kitap Fuarı, bugün sona eriyor. 1 milyonu aşkın ziyaretçisiyle her yıl daha da yenilenen içeriğini zenginleştiren Kocaeli Kitap Fuarı, konuklarından da bol bol övgü aldı.