Hafta sonu Kartepe Kayak Merkezi’ne giden günübirlik tatilciler aynı anda dönüş yoluna geçince Kartepe yolundaki trafikte aksamalar meydana geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de kış turizminin önemli merkezi Kartepe, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Kartepe Kayak Merkezi’nde yoğunluk oluşturan tatilciler kayak yaparak karın keyfini çıkartırken, Büyükşehir ekipleri de kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparak yolu sürekli açık tuttu.

KARTEPE YOLUNDA AŞIRI YOĞUNLUK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yolların açık tutulması ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor. Özellikle Kartepe Kayak Merkezi’ne giden anayol sürekli açık tutuluyor. Kartepe Kayak Merkezi’ne hafta sonu tatili için günübirlik gelen tatilciler, dönüş saatinde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşadı. Pazar günü tatilcilerin aynı anda dönüşe geçmesiyle birlikte Kartepe yolunda aşırı yoğunluk oluştu. Yolun kardan temizlenip açık tutulmasına rağmen trafikteki yoğunluk, araçların ilerlemesinin neredeyse imkânsız hale gelmesine neden oldu.

KESİNTİSİZ KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyalı olarak görev yapıyor. Özellikle Samanlı Dağları’nın 1.600 metre zirvesinde, İstanbul’a yaklaşık 1,5 saat mesafedeki Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe, kış mevsiminde tatilcilerin akınına uğruyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Kartepe Kayak Merkezi’ne giden yolun açık tutulması için 24 saat boyunca küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

BÜYÜKŞEHİR YOLU AÇIK TUTTU

Pazar günü olması dolayısıyla kayak merkezine akın eden tatilciler, aynı anda dönüş yaptıkları için Kartepe yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı sürücülerin araçlarını yola sağlı-sollu park etmesi nedeniyle de trafik durdu. Büyükşehir ekipleri, kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparak yolu açık tuttu ancak araç yoğunluğu nedeniyle uzun süre araçlar ilerleyemedi. Jandarma ekipleri ise trafik akışında düzenlemeye gitti. Ekipler, Kartepe yolunun çıkışını trafiğe kapatarak, inişleri çift şerit olarak verdi. Bu müdahale sonrasında trafik yoğunluğu büyük ölçüde giderildi. Bir süre sonra yol tamamen trafiğe açılarak, trafik normale döndü.