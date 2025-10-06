İzmit Belediyesi tarafından 3-4 Ekim tarihlerinde Sabri Yalım Parkı’nda düzenlenen Örgü Festivali, el emeğini, üretimi ve dayanışma kültürünü kent sakinleriyle buluşturduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Örgü Festivali, 3-4 Ekim tarihlerinde Sabri Yalım Parkı’nda gerçekleşti.

Renkli stantlar, yaratıcı atölyeler ve el emeği ürünlerle dolu festival, iki gün boyunca İzmitlilerden yoğun ilgi gördü.

El emeğini, üretimi ve dayanışmayı ön plana çıkaran festivalde, kadın girişimciler özenle hazırladıkları örgü işleriyle stantlarını süsledi. Vatandaşlar, el emeğiyle üretilmiş ürünleri inceleyip alışveriş yaparken, Sabri Yalım Parkı rengârenk iplikler ve tasarımlarla adeta bir açık hava atölyesine dönüştü. Festival boyunca örgüye meraklı her yaştan katılımcı, hem üretim sürecine tanıklık etti hem de keyifli vakit geçirdi.

İki gün boyunca 12.00 – 21.00 saatleri arasında açık kalan festival alanında düzenlenen ücretsiz örgü atölyeleri, iplik tanıtımları ve sürpriz etkinlikler büyük ilgi topladı. Moly El Örgü İplikleri’nin katkılarıyla zenginleşen programda, katılımcılar örgü teknikleri hakkında bilgi alıp, el emeği üretime dair yeni fikirlerle buluştu.

İki gün boyunca süren festival, Sabri Yalım Parkı’nı renklendirirken, İzmitliler için keyifli ve anlamlı bir hafta sonuna dönüştü.