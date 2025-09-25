Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Alikahya bölgesinde yapılan çevre denetimlerinde düzensiz katı atıkların tespit edildiğini belirterek, kamera sistemiyle izleme ve ceza uygulamalarının başladığını duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, çevre temizliği konusunda kararlılığını sürdürüyor. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Celal Hülür ve birim müdürleriyle birlikte Alikahya bölgesinde saha denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, belirlenen gün ve kurallar dışında çıkarılan katı atıkların çevre kirliliğine yol açtığı tespit edildi.

Başkan Hürriyet, “Çevre temizliği sadece belediyenin değil, tüm vatandaşların sorumluluğudur. Uyarılara rağmen çöp konteyneri yerine farklı noktalara atık bırakılıyor. Bu nedenle çevre denetim ekiplerimize yaka kamerası takıyoruz. Kurallara uymayanlara ceza uygulamaya başladık” dedi.

Park Bahçeler Müdürü Devrim Bal, Alikahya bölgesinde dal, moloz ve mobilya atıklarının Salı ve Cuma günleri toplandığını belirtti. Diğer bölgelerde ise Çarşamba ve Cuma günleri atık toplama işlemi yapılıyor. Bal, “Vatandaşlarımız gününde atıklarını çıkarır ve bize haber verirse hiçbir sorun yaşanmaz. Temiz bir kent için destek bekliyoruz” dedi.

HAYVANLAR KONTEYNERLERİ DEVİRİYOR

Başkan Yardımcısı Celal Hülür, bölgede kulak küpesi olmayan büyükbaş hayvanların konteynerleri devirdiğini ve çevreyi kirlettiğini belirterek, “Sahiplerini uyardık. Bu durum tekrar ederse ceza uygulanacak. Hayvanlar için de tehlike söz konusu” dedi.

TEHLİKELİ ATIKLARA DİKKAT

İzolasyon malzemeleri gibi tehlikeli atıkların kontrolsüz şekilde bırakılmasının sağlık riski oluşturduğunu vurgulayan yetkililer, bu tür atıkların İZAYDAŞ tarafından dağınık halde kabul edilmediğini ve belediye ekipleri tarafından evlerden alınması gerektiğini hatırlattı.