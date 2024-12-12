Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Darıca Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen kermese katılarak veliler ve özel öğrencilerle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Darıca Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kermese katıldı.

CHP Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan ile birlikte kermesi gezen Başkan Hürriyet’i veliler bağrına bastı.

Kermese destekte bulunan Başkan Hürriyet, daha sonra sınıfları gezerek özel öğrencilerle sohbet etti. Hürriyet, Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Sedat Şerefhanoğlu ve öğretmenlerle de sohbet ederek İzmit Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik hizmetlerinden bahsetti. Hürriyet ayrıca, imkanlar doğrultusunda okul ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacaklarını kaydetti.