Doğal ürün meraklılarının buluşma noktası İzmit Bal Günleri, İzmit Belediye Meydanı’nda yoğun ilgiyle başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi ile Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde düzenlenen İzmit Bal Günleri, İzmit Belediye Meydanı’nda yoğun ilgiyle başladı. Kentin dört bir yanından gelen vatandaşlar, doğal ve katkısız ürünlerle dolu stantları ziyaret ederek üreticilerle buluştu.

DOĞAL ÜRÜNLER MEYDANDA

5-8 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan etkinlikte, yerel bal üreticileri birbirinden lezzetli ve sağlıklı ürünlerini tanıtma ve satışa sunma fırsatı buluyor. Bal çeşitlerinin yanı sıra propolis ve diğer arı ürünlerinin de yer aldığı stantlar, ilk günden büyük ilgi gördü.

ÜRETİCİYLE TÜKETİCİYİ BULUŞTURUYOR

İzmit Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği İzmit Bal Günleri, üreticiyle tüketiciyi doğrudan bir araya getirerek yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hem üreticilerin emeğine destek olunması hem de vatandaşların doğal ve güvenilir ürünlere ulaşması hedefleniyor. Dört gün boyunca sürecek olan İzmit Bal Günleri, lezzetli bal çeşitleriyle kent meydanına tat katmaya devam edecek.