Kocaeli Belediyesi kent genelinde gazi ve şehit ailesi ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Kartepe’de yaşayan Kıbrıs Gazileri Mehmet Ayhan ve Nizamettin Doğru evinde ziyaret edildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi Kartepe’de ikamet eden Kıbrıs Gazileri Mehmet Ayhan ve Nizamettin Doğru’yu ziyaret etti. Ziyarete İzmit Belediyesi Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katıldı.

HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Ziyaret sırasında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamları iletilerek gazi ailesine Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim edildi. Belediye yetkilileri, gösterdikleri misafirperverlik için gazi ailesine teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.