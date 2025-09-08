Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkan Vekili Raif Öztürk, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve ilçe teşkilatıyla birlikte şehit İlker Ağçay’ın ailesini ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Ziyaret sırasında konuşan Başkan Büyükgöz, “Vatanımız için canını feda eden İlker Ağçay’ı ve fedakâr ailenizi her zaman minnetle anıyoruz. Sizlerin her zaman yanındayız ve her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz” diyerek şehit ailesine destek mesajı verdi.

Milletvekili Resul Kurt ise, “Şehidimizin kahramanlığı ve fedakârlığı bizler için örnek teşkil ediyor. Ailenizin her zaman yanında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” ifadeleriyle duygularını paylaştı.

GAZİLERLE BULUŞMA

Şehit ailesi ziyaretinin ardından heyet, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği’ni de ziyaret etti. Gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya gelen Başkan Büyükgöz ve beraberindekiler, talepleri dinleyerek destek mesajları iletti.

Ziyaretler, şehit ailelerine ve gazilere verilen değerin bir göstergesi olarak kamuoyunda takdirle karşılandı.