Bursa'nın İnegöl ilçesinde de 2025-26 eğitim öğretim yılıyla beraber hayırsever Özdilek ailesinin yaptırdığı Bora Ateş Özdilek Ortaokulu da düzenlenen törenle açıldı.BURSA (İGFA) - Tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte yeni bir okul da hizmete başladı.

Alanyurt bölgesinde hayırsever Özdilek ailesinin yaptırdığı Bora Ateş Özdilek Ortaokulu düzenlenen törenle hizmete başladı.

İlköğretim haftası kutlamaları ve okulun açılış töreni Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine hayırsever iş insanı Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdilek’te katıldı.

“PAYLAŞMAKTAN, İYİYE VE GÜZELE HİZMET ETMEKTEN HİÇBİR ZAMAN GERİ KALMADIK”

Hayırsever iş insanı Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdilek, “İlk olarak 1996 yılında ilk yaptırdığımız okul olan Tokat Erbaa’daki Hüseyin Özdilek Ortaokulunun açılışına babamla katılmıştım. Sonrasında ise yine aynı yıl kendi adımı taşıyan Emir Murat Özdilek Turizm Otelcilik Meslek Lisesi ve Uygulama Otelinin açılışı için Afyon’da bulunarak o güzel atmosferin her anına şahitlik ettim. O günkü Cumhurbaşkanımız rahmetli Sayın Demirel ile diz dize oturmuş, tüm açılış törenin kendisi ile birlikte izlemiştim. Bizim açımızdan sosyal sorumluluk projeleri, yaptırıp devletimize bağışladığımız okullar, kamu binaları hiç bitmedi. Yıllar yılları kovalarken, biz de bu projelerde her zaman memnuniyetle yer aldık. Bu talepler bizi daima mutlu etti. Taleplerle de sınırlı kalmadık, kendimizin de girişimlerde bulunduğumuz zamanlar oldu. Paylaşmaktan, iyiye ve güzele hizmet etmekten hiçbir zaman geri kalmadık” dedi.

BURSA’DA 17 YENİ OKUL AÇILDI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise “Bugün itibariyle ilimizde 2003 tane kurumumuz, 40 bin öğretmenimiz, 656 bin öğrencimiz ve bu yıl hizmete açılmış olan 17 okulumuzla birlikte hayırsever Özdilek ailesinin yaptırdığı okulda açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Emek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl öğrencilerimize yönelik okullarımızda çok yeni imkanlar, fırsatlar, etkinlikler, geleneksel çocuk oyunları, Teknofest gibi teknoloji ve inovasyon projelerinde gerçekleştirecekleri projeler ve öğretmenlerimizin onlara sunacakları pek çok imkan var. Onlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim yılının başladığı günün önemli ve heyecanlı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban da “Bugün bizler için önemli bir gün. Her evde, her ailede okula yetişme telaşıyla başladı gün. Hamd ediyorum, şükrediyorum kazasız belasız öğrencilerimiz okullarına ulaştılar. Tatlı bir telaşımız var. İnegöl’ümüz sanayisiyle, üretimiyle, iş insanlarıyla, nüfusuyla ve yaptığı katma değerli işleriyle ülkemizin de hedeflerine katkı sunan bir bölge. Bugün de bölgemizin önemli bir yatırımcısı olan Özdilek ailesinin yaptığı güzel bir eseri açmak üzere bir aradayız. Hayırseverimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ben bugüne kadar hayır yapmış tüm hayırseverlerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Devlet millet el ele” dedi.

İYİ İNSANLAR YETİŞTİRMEK İÇİN ÇABALIYORUZ

Başkan Taban, “En güçlü argümanımız eğitim” sözleriyle sürdürdüğü konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Eğitimi ne kadar nitelikli hale dönüştürürsek bunun çıktıları da o kadar katma değerli olacaktır. İyi insanlar yetiştirmek için çabalıyoruz. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak eğitime daha fazlaca destek olmaya devam edeceğiz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizi, idarecilerimizi cesaretlendirmeye devam edeceğiz. Onlar da çok güzel nesiller yetiştirmek üzere en büyük katkıyı veriyor olacaklar.”

Bu arada Kaymakam Eren Arslan, İnegöl’de 190 okul, 63 bin 468 öğrenci ve 4287 öğretmenle birlikte başlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydederken, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da, hem İnegöl için hem Bursa’mız için çok kıymetli olan okula olan katkılarından ötürü Özdilek ailesine teşekkür etti.