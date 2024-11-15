İnsan odaklı bir anlayışla özel gereksinimli bireylerin yanında olan Büyükşehir, Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’ni tamamlama yolunda hızla ilerliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı yatırımlarında hız kesmiyor. Engelli ve özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanına entegre edilmesi için çalışan Büyükşehir, onlara umut dolu gelecek sunacak projeler üretiyor. Bu kapsamda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle özel bireylerin hayata katılımını sağlayacak olan Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, Gebze Millet Bahçesi’nde 6 bin 751 metrekare alanda hizmete girecek. Projede fiziki ilerleme oranı yüzde 68’e ulaştı.

GÜNDE 500 ÖZEL BİREY FAYDALANACAK

Engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyelerin yer aldığı merkez, bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak inşa ediliyor. Günde 500 özel bireyin hizmet alacağı merkez, özel bireylerin yaşam kalitesini artırmakla birlikte onları toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak.

İMALATLAR SÜRÜYOR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde gerçekleşen proje ciddi bir ivme kazanırken,spor salonu çatı kaplaması ve duvar imalatları haricinde kaba imalatları tamamlayan ekipler, pencere doğrama montajlarını ise üç blok haricinde bitirdi. Kaba sıva imalatlarının iki blok haricinde yerine getirildiği projede istinat duvarı imalatı da ön cephe haricinde tamamlandı.

OTİZM BİREYSEL EĞİTİM ODALARI

“Engelsiz bir Kocaeli” için kente yeni alanlar kazandıran Büyükşehir, özel bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye kadar her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’ni çok yakın bir zamanda Gebze bölgesine kazandıracak. Buna göre Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 5 adet otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası özel bireylere hizmet verecek.

AİLELER RAHATLAYACAK

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi sadece engelli bireyler için değil, aileleri için de büyük bir rahatlama sağlayacak. Merkezde çocuklar, çeşitli terapi ve eğitim programları ile vakit geçirirken, aileler de günlük işlerini huzur içinde halledecek. Merkezde ayrıca spor salonu, bay-bayan engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 adet bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, 5 adet derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak.

