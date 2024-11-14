Dilovası Belediyesi, vatandaşların haklarını korumak ve haksız kazancın önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde market denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ile iş birliği yaparak vatandaşların haklarını koruma ve haksız kazancı engelleme amacıyla ilçe genelinde gıda denetimlerini sürdürüyor. Bu iş birliği sayesinde denetimlerin etkinliği artırılırken, güvenli ve adil bir alışveriş ortamının sağlanması hedefleniyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, denetimlerde özellikle gıda güvenliği, etiket kontrolleri ve fiyat düzenlemeleri gibi konular ön planda tutuluduğunu vurguladı.

Başkan Ramazan Ömeroğlu, konuya dair açıklamasında “Haksız kazanca ve fahiş fiyat uygulamalarına asla müsamaha göstermeyeceğiz. Halkımızın menfaatlerini gözetmek, güvenli ve uygun fiyatlı ürünler sunmak adına denetimlerimizi artırdık. Hem vatandaşlarımızın cebini hem de sağlığını korumak önceliğimizdir,” ifadelerini kullandı.

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki raf ve kasa fiyatlarının uyumunu, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve hijyen koşullarını titizlikle kontrol ediyor. Bu denetimlerde eksiklik veya usulsüzlük tespit edilen işletmelere gerekli yasal yaptırımlar uygulanıyor.