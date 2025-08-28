Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Mezarlığı’nda çevre düzenleme kapsamında yolları ve otopark alanını asfaltlayarak modern bir görünüm kazandırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Mezarlığı’nda çevre düzenleme çalışmaları kapsamında yolların ve otopark alanının asfalt serimini tamamladı.

Böylece Kent Mezarlığı’ndaki otopark alanı ve yollar modern bir görünüme kavuştu.

YOLLAR VE OTOPARK MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi ekipleri tarafından gerçekleştirilen asfalt çalışmaları ile Kent Mezarlığı’ndaki otopark alanı ve yollar modern bir görünüme kavuştu. Yapılan düzenleme sayesinde, hem defin işlemleri için mezarlığa gelen vatandaşlar hem de kabir ziyaretine gelenler araçlarını daha rahat ve güvenli bir şekilde mezarlıktaki otopark alanına park edebilecek. Asfalt serimi, özellikle cenaze törenlerinde oluşabilecek ulaşım aksaklıklarının önüne geçmeyi hedefliyor.