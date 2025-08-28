Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle Konuk Caddesi, Belediye Caddesi ve 1706 Sokak’ta başlattığı yol yapım çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, başlayan asfalt sezonuyla birlikte il genelindeki yol yapım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Konuk Caddesi, Belediye Caddesi ve 1706 sokakta başlattığı asfalt çalışmasını tamamladı. Mevcut kilit parke taşlar sökülerek sıcak asfalt serimi yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde yürütülen çalışmalarda 750 ton sıcak asfalt kullanılarak yol konforlu ve güvenli hale getirildi. Tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri kaldırımlarda da çalışmalarına başlayacak. Düzenlenen kaldırımlar modern hale getirecek.

“ESKİYEN YOLU YENİLEDİK”

Büyükşehir Belediyesi olarak asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “İl genelinde olduğu gibi şehir merkezinde de asfalt ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ve deforme olmuş Konuk Caddesi ve Belediye Caddesi ile 1706 sokakta yol çalışması yaptık. Eski kilit parke taş döşeli yolu 750 ton sıcak asfalt kullanarak konforlu hale getirdik. Çalışmalarımız mevsim şartları elverdiği ölçüde devam edecek” dedi.

MUHTAR ATEŞ’TEN BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Muhtarı Fevzi Ateş, daha önceki kilit parke döşeli yollarda sık sık göçüklerin olduğunu yapılan asfalt çalışmasından dolayı memnun olduğunu ifade etti. Muhtar Ateş, “Bu durumu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile konuştuk. Kendileri de duyarlı davrandı. Mahallemizde yol çalışmalarına başlayarak asfalta cevirdiler. Şu anda yolumuz çok güzel oldu. Yapılan bu hizmetle büyük bir sıkıntıyı gidermiş olduk. Mahallenin sorunlarını ve sıkıntılarını gidermek için çalışıyoruz. Desteklerini bizden hiç esirgemeyen Besim başkanımız şu ana kadar hep duyarlı davrandılar, şikayetlerimizi dinlediler. Kendilerinden Allah razı olsun. Çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.