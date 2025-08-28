Denizli Büyükşehir Belediyesi, eski çöp kutularını koyu renkli, dayanıklı ve büyük hazneli yeni modellerle değiştirerek ana caddelere monte ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, yan kapakları kırılan, küllükleri olmayan ve açık renkleri nedeniyle kiri kolayca gösteren eski çöp kutularını daha büyük hazneli, koyu renkli ve dayanıklı yeni modellerle değiştirerek ana caddelere monte etmeye başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini korumak ve vatandaşlara daha hijyenik bir çevre sunmak amacıyla çöp kutlularını yenileriyle değiştiriyor. Çalışmalar kapsamında 200 adet modern çöp kutusu ve 300 adet küllük, ana cadde ve yoğun kullanım alanlarına yerleştirilmeye başlandı. Yeni çöp kutuları, eski kutularda sıkça karşılaşılan sorunlara çözüm getirecek özellikleri ile dikkat çekiyor.

Önceki modelde yan kapakların kolayca kırılması, üst küllüklerin kaybolması ve açık renkleri nedeniyle kirin hemen belli olması gibi sorunlar yaşanıyordu. Yeni tasarımda ise daha büyük çöp haznesi sayesinde kullanım kapasitesi artırılırken, dayanıklı malzemesi ve koyu renk seçimiyle hem uzun ömürlü hem de daha estetik bir kullanım hedefleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentin ana arterlerinde montaj çalışmalarının hızla devam ettiğini ve kısa süre içinde yeni çöp kutularının şehrin birçok noktasında hizmet vereceğini açıkladı.