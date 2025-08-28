Gaziantep’te İbrahimli Yolu Caddesi, 27 Ağustos–03 Eylül tarihleri arasında her gün 13.00–23.00 saatleri arasında altyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı olacak.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi’nde bulunan İbrahimli Yolu Caddesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları başlatıldı.

Yol, 27 Ağustos ile 03 Eylül tarihleri arasında her gün saat 13.00-23.00 saatleri arasında taşıt trafiğine kapatılacak.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif yolları kullanması önemle rica olunur.