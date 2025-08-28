Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’ni ziyaret ederek sürdürülebilir enerji üretim sürecini yerinde inceledi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, çevreci ve sürdürülebilir enerji üretimine katkı sağlayan Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’ni ziyaret etti. Tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ünlüce’ye, belediye yöneticileri ve teknik ekip eşlik etti.

Ziyaret sırasında Başkan Ünlüce’ye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Aytaç Ünverdi, Atık Yönetimi Şube Müdürü Merve Sayılır ile ITC Tesis Müdürü Arif Aydın da eşlik etti.

Kent merkezinin de dahil olduğu mücavir alan sınırları içerisinden günlük yaklaşık 900 ton evsel atığın toplandığı tesiste, atıklar organik, inorganik ve geri dönüştürülebilir olarak ayrıştırılıyor. Özellikle organik atıklar, çürütücü tanklarda işlenerek biyogaz üretimi sağlanıyor. Elde edilen biyogaz ile on binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriliyor.

Enerji üretimi sürecinin ardından oluşan bakiye atıklar, çevreye zarar vermemesi amacıyla düzenli depolama tesislerinde güvenli şekilde depolanıyor. Bu çerçevede, mevcutta kullanılan Lot 1 alanının dolmasıyla birlikte, 2 milyon 919 bin metreküp hacmindeki ve 12 yıl kullanım ömrüne sahip Lot 2 tesisinin de yakın zamanda devreye alınacağı bildirildi.

Üretilen elektrik enerjisi ise mevzuat gereği doğrudan dağıtım şirketinin hattına verilerek şehrin enerji altyapısına katkı sağlıyor.