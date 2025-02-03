Japon yardım kuruluşu Ashinaga yetkilileri, daha fazla öğrenciyi Türkiye’ye göndereceklerini ve KO-MEK’ten eğitim için destek talep ettiklerini ifade ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaelililer tarafından “Halk Üniversitesi” olarak adlandırılan KO-MEK’in misafiri olan Japonya merkezli uluslararası yardım kuruluşu Ashinaga yetkilileri, KO-MEK’ten eğitim almaları için daha fazla öğrenciyi Türkiye’ye göndereceklerini belirtti.

DAHA FAZLA ÖĞRENCİ GELECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalar ve verdiği eğitimlerle adını Türkiye’nin yanı sıra ülke dışında da duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Japonya merkezli uluslararası yardım kuruluşu Ashinaga yetkilileri, Kocaelililer tarafından “Halk Üniversitesi” olarak adlandırılan KO-MEK’i ziyaret etti. Ashinaga tarafından desteklenen öğrencilerden biri olan Ryoko Manabe aracılığıyla KO-MEK’ten haberdar olan Ashinaga yetkilileri, 2026 yılı itibarıyla daha fazla öğrenciyi Türkiye’ye göndererek, KO-MEK eğitimlerinden faydalanmalarını talep ettiklerini ifade ettiler.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENİYOR

Ashinaga tarafından desteklenen öğrencilerden olan Ryoko Manabe, KO-MEK’te eğitim alıyor. Japonya’daki üniversitesinde Japon ve Çin kültürü üzerine eğitim gören Ryoko, Türkiye’de Türk kültürünü araştırıyor ve KO-MEK’in yabancılar için açtığı Türkçe A2 branşında eğitim alıyor.

Aynı zamanda, KO-MEK Mimar Sinan Kurs Merkezi’nde usta öğretici Gülser Özcan’ın Japonca derslerine katılarak Japon kültürü ve dilini gönüllü olarak öğrencilere tanıtarak öğrencilerin Japonca konuşma becerilerinin gelişmesine de yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra, KO-MEK Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) kapsamında düzenlenen Japon kültürü derslerine misafir katılımcı olarak katılan Ryoko Manabe, Japon kültürü hakkında detaylı bilgiler aktarıyor.

GÖLCÜK DEPREMİ’NDE YARDIMA KOŞTULAR

Japonya merkezli uluslararası yardım kuruluşu Ashinaga, Türkiye ile ilk bağlantısını 1999 Gölcük Depremi sırasında Kocaeli Üniversitesi aracılığıyla kurmuştu. Anne ve babasını kaybetmiş, maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere burs sağlayan Ashinaga, bu öğrencilere eğitim, psikolojik ve sosyolojik anlamda destek vererek onların hayata tutunmalarına katkı sağlıyor.

Öte yandan KO-MEK, yabancılar için Türkçe branşında bugüne kadar 4 bin 713 kişiye, Japonca branşında ise 1.732 kişiye eğitim verdi. KO-MEK’in eğitim programları hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler, www.komek.org web sitesini ziyaret edebilir.