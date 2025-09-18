AstraZeneca Türkiye, hastaların yaşamlarında anlamlı değişiklikler yaratacak klinik iş birliklerini genişletmeye devam ediyor. Şirket bu kapsamda son olarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile klinik araştırmalar alanında stratejik iş birliğini daha da güçlendirdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de en fazla sayıda klinik araştırma yürüten firmalar arasında yer alan AstraZeneca Türkiye, hastaların yeni tedavilere erişimini ve klinik araştırmalarda ülkemizin bölgedeki liderlik vizyonunu desteklemek amacıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile önemli bir iş birliğine imza attı.

AstraZeneca Türkiye tarafından, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bugüne kadar toplam 56 klinik çalışma gerçekleştirildi. 2012 yılından bugüne 463 hasta taraması yapıldı ve 266 hasta klinik araştırma tedavilerine dahil edildi.

2025 yılının sonuna kadar her iki alanda başlatılacak yeni çalışmalar ile birlikte bu hastanede yürütülecek klinik araştırma sayısının 67'ye çıkması planlanıyor.

“Amacımız, ülkemizde hastaların yenilikçi tedavilere erken erişimini sağlamak.” olduğunu kaydeden AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Dr. Münevver Gönenç, İş birlikleri hakkında yaptığı konuşmada, "AstraZeneca olarak, herkesin sağlıklı bir yaşam sürme ve sağlık hizmetlerine eşit biçimde ulaşma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Hedefimiz, ülkemizde hastaların yenilikçi tedavilere erken erişimini sağlamak" diye konuştu. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen hastalıklarla mücadelede başarıya ulaşmak için klinik araştırmalarda iş birliği yapmanın büyük önem taşıdığına inandıklarını belirten Gönenç, "Bu yaklaşımımız bizi Türkiye'de en çok klinik araştırma yürüten firmalardan biri konumuna taşımış durumda. 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de 119 aktif klinik araştırma yürütüyoruz. 2020 yılından bu yana 2 milyar TL'nin üzerinde klinik araştırma yatırımı gerçekleştirdik" dedi.