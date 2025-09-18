Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’da sosyal belediyecilik halkasına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi’nde Kent Lokantası ve Halk Mandıra hizmete açıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi’ne kazandırılan Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz ve Ulaş Aydın, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Manisa’ya kazandırılan Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın hayırlı olması temennisinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Türkiye’de sosyal belediyecilik deyince akla ilk gelen kent lokantaları oluyor. Bu hizmetin çok sevilmesinin de iki mimarı var. Biri aramızdan çok erken ayrılan Ferdi Zeyrek. Kendisini sevgiyle saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bir diğeri ise Türkiye’de bu işi başlatan, bu güzel hizmetleri hayata geçirdiği için iktidar tarafından çok eleştirilen Ekrem İmamoğlu. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Bu iki başkan bu hizmetler var oldukça anılmaya devam edecek, Türkiye’den bu iki ismi kimse sökemeyecek” dedi.

Manisa ve Manisalılar için durmaksızın hizmet üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Dutlulu, "Şehrimize yollar, parklar ve altyapı hizmetleri kazandırıyoruz; ancak vatandaşlarımızın en çok benimsediği, en fazla dokunduğumuz hizmetler sosyal yardımlar oluyor. Öğrencilerimize burs ve kırtasiye desteği sağlıyoruz. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımıza hayatın her alanında destek olmaya gayret ediyoruz. Kent lokantalarımızda vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla sağlıklı ve doyurucu yemek imkânı sunuyoruz. Kooperatiflerden temin ettiğimiz ürünleri, Halk Mandıra aracılığıyla halkımıza uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz.Aslında bu durumun bizi sevindiren bir yanı yok. Keşke ülkede bu kadar derin bir yoksulluk olmasa... Keşke insanlar ay sonunu getirmek için mücadele etmek zorunda kalmasa, çocuklarını okutabilmek adına bütçelerini zorlamasa. Ancak ne yazık ki iktidarın görmezden geldiği bu tablo karşısında, ‘Lokanta açmak belediyenin işi mi?’ diyen anlayışa rağmen, halkın yanında durmaya devam eden halkçı belediyeler var.Biz, bu hizmetin vatandaşlarımız için ne kadar kıymetli ve gerekli olduğunun farkındayız. Eminim ki burası da Manisa için çok değerli bir hizmet noktası olacak” diye konuştu.

YENİ MANİSAKART ESNAFA CAN SUYU OLACAK

Yerel esnafın da destekleneceği müjdesini veren Başkan Dutlulu, sosyal yardımların artık sadece ihtiyaç sahiplerine özel olarak kullanılabileceği yeni Manisakart sistemiyle hem esnafı koruyacaklarını hem de yardımları daha adil bir zemine oturtacaklarını açıkladı.

‘Esnafımızın gönlü rahat olsun’ diyerek sözlerine başlayan Başkan Dutlulu, "Kent Lokantalarımızdan faydalananların büyük çoğunluğu, bir lokantada yemek yiyemeyen, evine et, kıyma götüremeyen ihtiyaç sahibi insanlarımızdan oluşuyor.Önümüzdeki aylarda yeni bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Manisakart, yapılacak yeni bir ihale ile birlikte yepyeni bir sisteme geçecek. Bundan böyle sosyal yardımlarımızdan, Kent Lokantalarımızdan ve Halk Mandıra’dan yalnızca Manisakart sahibi, gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yararlanabilecek. Böylece esnafımızın yaşayabileceği mağduriyetlerin de önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmalar ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve protokol üyelerinin katılımıyla Kent Lokantası ve Halk Mandıranın açılışı gerçekleştirildi.

Başkan Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile birlikte vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirildi.