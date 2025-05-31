Denizli, 31 Mayıs’ta Laodikya Antik Tiyatro’da sahne alacak dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosunu ağırlamaya hazırlanırken, konser öncesi anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. Kızıl Ordu Korosu’nun üst düzey temsilcileri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.DENİZLİ (İGFA) - Ziyarete Kızıl Ordu Korosu’nun Baş Şefi Kurmay Albay Gennadiy Saçenyuk, Müdürü Kurmay Albay Mihail Maruşevski, İkinci Şefi Kurmay Albay Nikolay Kiril, Koronun doktoru ve dünya şampiyonu Kik Timirlan Akayev ve Türkiye Temsilcisi Ahmet Ekşi katıldı. Heyeti, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu makamında ağırlarken, görüşmeye Genel Sekreter Bülent Bozbaş ile Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt da eşlik etti.

Sanat şehri Denizli

Ziyarette, kültürel iş birlikleri ve sanatın evrensel birleştirici gücü üzerine sohbetler gerçekleşti. Başkan Çavuşoğlu, böylesine köklü ve önemli bir sanat topluluğunu Denizli’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sanat Şehri Denizli” vizyonumuz doğrultusunda, bu konser sadece bir etkinlik değil; kültürler arası dostluğun ve barışın bir nişanesi olacaktır” dedi. Kızıl Ordu Korosu heyeti ise Başkan Çavuşoğlu’na sıcak karşılama ve gösterilen ilgi için teşekkür ederek, Denizli’de sahne alacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.