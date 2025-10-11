Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda çizgi romanların bulunduğu stant, fuarın en kalabalık noktalarından biri haline geldi. Sevilen süper kahramanları görmek ve en çok merak ettikleri çizgi roman serilerini almak isteyen çocuklar, adeta standa akın etti.KOCAELİ (İGFA) - Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda renkli ve coşkulu anlar yaşanırken, çocukların yüzündeki heyecan Marvel karakterlerine duyulan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Çizgi roman sergileri önünde uzun kuyruklar oluşturan minikler, hayranı oldukları kahramanlarla dolu kitapları ellerinde tutmanın mutluluğunu yaşadı. Çizgi roman karakterlerinin büyülü dünyası, çocukların hayal gücü ile buluştu. Çizgi roman kültürüne olan bu yoğun ilgi, fuarın en dikkat çekici karelerinden biri olarak hafızalara kazındı.
Kitap Fuarı’nda çocukların çizgi roman sevgisi
